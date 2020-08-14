ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко победил на выборах главы государства, которые состоялись 9 августа. Соответствующая информация опубликована в пятницу на сайте ЦИК страны.

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — говорится в заявлении.

По данным комиссии, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а за Светлану Тихановскую, которую называли его основным конкурентом, проголосовали 10,12% избирателей.

Напомним, что Тихановская и другие оппозиционные кандидаты не согласны с такими итогами. В Беларуси сейчас проходят ации протеста, в том числе и столкновения с милицией.

Многие участники протестов сообщали о жестких задержаниях и избиениях. ОМОН применял спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и слезоточивый газ.