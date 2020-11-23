В Казахстане объяснили срыв встречи местного премьера с Криклием

Пресс-служба премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в понедельник прокомментировала ситуацию с отменой встречи главы правительства страны Аскара Мамина и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия в ходе его визита 12 ноября в Нур-Султан. По ее данным, причиной срыва стали просроченные справки о тестировании на коронавирус у представителей украинской делегации.
«В рамках визита в Казахстан министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия 12 ноября подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Министерством инфраструктуры Украины. С украинской делегацией также встретился заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр», — говорится в сообщении.
Отмечено, что казахстанская сторона выразила готовность в организации встречи главы правительства республики Аскара Мамина и министра инфраструктуры Украины. «Однако в связи с истечением срока (более пяти дней) справки о ПЦР-тестировании членов украинской делегации встреча премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с Владиславом Криклием не состоялась. В условиях пандемии коронавирусной инфекции в целях обеспечения безопасности участников встречи необходимо соблюдение ряда санитарных правил и условий, в том числе наличие справки об обследовании на COVID-19 методом ПЦР», — пояснили в пресс-службе.
Ранее ряд украинских СМИ сообщал, что встреча Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского с Маминым не состоялась из-за якобы поддельных справок о ПЦР-тесте у украинской делегации.
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