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Поезда «Укрзализныци» с понедельника не будут брать пассажиров в трех городах

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Поезда «Укрзализныци» с понедельника не будут брать пассажиров в трех городах

АО «Укрзализныця» в связи с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостанавливает посадку пассажиров на станциях Самбор, Дубно и Клевань.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, на этих станциях можно будет сделать только высадку.

Компания, в частности, отметила, что с 17 августа 00:01 будет закрыта продажа билетов с указанных станций на шесть пар поездов: № 98/97 Ковель — Киев, № 49/50 Киев — Трускавец, № 45/46 Ужгород — Лисичанск, № 231/232 Ивано-Франковск — Геническ, № 217/218 Киев — Рахов, № 743/744 Киев — Львов.

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«Пассажиры, которые отказываются от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в ж/д кассы или через интернет и получить 100% возмещения их стоимости», — указано в сообщении.

УЗ, коронавирус
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Пятница, 14 августа 2020
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