Суд встал на сторону Портнова в деле о плагиате в диссертации

Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) по установлению нарушений академической добропорядочности в форме академического плагиата в диссертационном исследовании юриста Андрея Портнова.

Об этом сообщается на официальном сайте суда.

«Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Нацагентства по установлению нарушений академической добропорядочности в форме академического плагиата в диссертационном исследовании Андрея Портнова «Становление и развитие конституционного судопроизводства в Украине: теоретические и практические проблемы», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что суд признал противоправным и отменил решение Комитета относительно возможного нарушения академической добропорядочности в тексте соответствующей диссертации истца.

В суде информируют, что истцом по делу является юрист, правозащитник, политик Андрей Портнов, а ответчиком — Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования в лице Комитета по вопросам этики.

В тексте решения суда отмечается, что Нацагентство не опровергло доводы истца об отсутствии академического плагиата на трех страницах диссертационного исследования.

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства, в административных делах о противоправности решений, действий или бездеятельности субъекта властных полномочий обязанность по доказыванию правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика, в данном иске — на Нацагентство в лице Комитета по вопросам этики.

Кроме того, отмечают в суде, в соответствии с Методическими рекомендациями для высших учебных заведений по поддержке принципов академической добропорядочности, лицо, которое обвиняют в академическом плагиате / самоплагиате, должно быть обеспечено возможностью предоставления объяснений и доказательств своей невиновности.

В то же время, Портнов в своем иске отметил, что он не был проинформирован заранее, и рассмотрение соответствующего обращения прошло без его присутствия, что лишило его возможности предоставить собственные объяснения по поводу спорных вопросов.

Суд также принял во внимание доводы истца, что практика деятельности Комитета свидетельствует о том, что по другим делам, которые рассматривались и касались нарушения академической добропорядочности других лиц, им обеспечивалась возможность участия в процессе проверки.

В суде отмечают, что такие доводы ответчик никоим образом не опровергнул, в то время, как истец в тексте искового заявления привел ссылки на конкретные решения данного Комитета.

Также суд учел имеющееся в материалах дела научно-правовое экспертное заключение, где указано, что приведенные в решении Комитета по этике случаи совпадений отдельных текстовых фрагментов диссертационного исследования Портнова и других источников не являются нарушением академической добропорядочности в виде академического плагиата.

Как сообщалось, ранее в марте этого года Комитет по вопросам этики НАОКВО якобы обнаружил академический плагиат в докторской диссертации Андрея Портнова. Сам Портнов заявлял, что решение комитета ошибочно и не соответствует действительности.