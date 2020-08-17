Зеленский в июне-июле несколько подправил свой рейтинг

Количество одобряющих действия и заявления президента Владимира Зеленского в июне-июле увеличилось на 2 п.п. с 38 до 40%, не одобряющих — сократилось на 1 п.п. с 45 до 44%, отрицательный рейтинг доверия сократился на 3 п.п. с 7 до 4 п.п, в то время, как в июне 45% респондентов не одобряли действия и заявления президента Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).
При этом 46% опрошенных считают, что Зеленский реализовывает политику отличную от политики предыдущего президента Петра Порошенко, 38% — что политика Зеленского во многом повторяет политику Порошенко, 16% — затруднились ответить.
В то же время количество одобряющих действия Кабинета Министров сократилось на 1 п.п. с 23 до 22%, не одобряющих увеличилось на 3 п.п. с 59 до 62%, баланс оценок отрицательный и составляет 40 п.п.
Количество одобряющих действия Верховной Рады сократилось на 1 п.п. с 21 до 20%, не одобряющих увеличилось на 1 п.п. с 62 до 63%, баланс оценок отрицательный и составляет 43 п.п.
Опрос был проведен с 7 по 11 августа методом телефонного интервью среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов.
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