Зеленский дал звание Героя Украины погибшему в 2015 году Кузьме Скрябину

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении музыканту Кузьме Скрябину (настоящее имя — Андрей Кузьменко), погибшему более пяти лет назад, звания звание Героя Украины.

«Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звание Героя Украины. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей», — написал Зеленский в Facebook в понедельник.