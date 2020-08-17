В САП уверяют, что ни одно из дел по Труханову не закрыто

Руководитель САП Назар Холодницкий выразил мнение, что решение Апелляционной палаты ВАКС по рассмотрению апелляции прокуроров на оправдательный приговор по делу одесского «Краян» можно ожидать уже в сентябре.

Об этом руководитель САП сообщил на брифинге в Укринформе.

«Дело „Краяна“- вы знаете, что одесский суд ранее вынес оправдательный приговор. Еще в прошлом году были попытки стороны защиты активно заслушать это дело в апелляционном суде Одесской области, чтобы, скажем так, „засилить“ этот приговор. Но это им тогда не удалось. Сейчас это дело в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда; там, насколько сообщают прокуроры, доходит до дебатов. И я думаю, что в сентябре мы увидим решение уже Апелляционной палаты, или удовлетворит, или не удовлетворит нашу апелляционную жалобу», — сказал Холодницкий.

По его словам, в отношении Труханова также есть несколько дел «по недекларированию, которые есть в судах, и были там объявлены подозрения».

«Следствие продолжается, ни одно из этих дел не закрыто», — уточнил руководитель САП.

Как сообщалось, коллегия судей Малиновского райсуда Одессы, возглавляемая Сергеем Черевко, объявила 9 июля 2019 года оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову и группе должностных лиц и предпринимателей по делу о незаконном завладении средствами бюджета Одессы при приобретении здания бывшего завода «Краян».

В сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел нежилое здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс госпредприятия «Завод» Краян «, за 185 млн грн у частной структуры «Девелопмент элит». Эта компания приобрела здание в 2016 году на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП в декабре 2016 года предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

14 февраля 2018 года Труханова и его заместителя Павла Вугельмана задержали в Международном аэропорту «Борисполь» по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода «Краян».

По результатам расследования было сообщено о подозрении Труханову, нескольким должностным лицам Одесского горсовета, руководителям и учредителям некоторых предприятий по ч. 5 ст. 191 УКУ (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

9 июля коллегия судей Малиновского райсуда Одессы объявила оправдательный приговор по этому делу, признав, что вина обвиняемых не была доказана.

14 апреля 2020 года в САП сообщили, что пока Высший антикоррупционный суд слушает два дела об обвинении мэра Одессы.

Одно дело касается декларирования недостоверной информации за 2015-2016 годы, другое — по завладению средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода «Краян» по в два раза завышенной стоимости.

Это второе дело находится на рассмотрении в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

14 апреля Труханову сообщили еще одно подозрение в декларировании недостоверной информации. По информации правоохранителей, общая стоимость незадекларированного имущества в этом, втором случае достигает почти 16,3 млн грн.