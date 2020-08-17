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Минздрав Беларуси назвал количество погибших и пострадавших в ходе акций протеста

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Минздрав Беларуси назвал количество погибших и пострадавших в ходе акций протеста

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что во время акций протеста в республике погибли два человека, пострадали более 150 человек.

«Во время акций протеста погибли два человека, один из них в Минске. В больницах находятся 158 человек. У всех состояние стабильное, некритичное. На Окрестина шесть задержанных, которых осматривают медики. Медиков в ЦИП и ИВС допускают», — заявил Караник, когда вышел на акцию протеста, которую медработники устроили в понедельник у здания Минздрава.

Министра цитирует портал tut.by.

По сообщению портала, около Минздрава собралось около 100 медиков, они требуют обеспечить доступ врачей на территории ЦИП и ИВС для осмотра пациентов и решения вопроса о госпитализации.

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После того, как министр вышел к собравшимся, они стали скандировать «Позор!», «В отставку!». Караник отметил, что требование неактуально, так как сейчас все правительство в отставке.

Белорусские телеграм-каналы сообщают, что министр вскоре покинул встречу, сел в свою машину и уехал под крики «Позор!».

Беларусь
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