Польша начала принимать белорусов, желающих покинуть страну

Польша предоставляет возможность быстрого перехода границы для белорусов, желающих покинуть страну, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
«Мы попросили наших консулов о выдаче виз как можно больше в случае угрозы. Есть просьбы о переходе границы без соответствующих документов. Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу», — сказал Пшидач.
«Есть примеры людей, которые в последние дни обращались за такой помощью и такую поддержку получили», — добавил он.
Замминистра подчеркнул, что это «не может быть призывом, а только гарантией на случай проблем».
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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