Ключевые индексы в США пошли вниз несмотря на снижение ставки ФРС

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи заметно снизились во вторник на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте этой торговой площадки.
Американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 363,78 пункта (1,36%) и установился на отметке 26339,54 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 31,62 пункта (1,02%) и оказался на отметке 3058,61 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 88,02 пункта (0,98%), до 8864,15 пункта.
ФРС, выполняющая функции ЦБ США, во вторник на созванном впервые с финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на половину процентного пункта в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.
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