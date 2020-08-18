В Австралии вакцину от коронавируса обещают выдавать бесплатно

В случае утверждения разработанной Оксфордским университетом вакцины от коронавируса жители Австралии будут получать ее бесплатно.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает ABC News.

«Оксфордская вакцина является одной из самых современных и перспективных в мире, и согласно соглашению мы обеспечили ее ранний доступ для каждого австралийца», — заявил он.

По словам премьер-министра, согласно подписанному соглашению, в случае успешного прохождения третьего этапа тестирования австралийские власти получат именно формулу вакцины для масштабного производства.

Сейчас эта вакцина находится на третьем, последнем этапе тестирования с участием тысячи добровольцев.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании уже забронировало 100 миллионов доз вакцины, разработанной в Оксфордском университете.