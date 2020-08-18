В Австралии вакцину от коронавируса обещают выдавать бесплатно

В случае утверждения разработанной Оксфордским университетом вакцины от коронавируса жители Австралии будут получать ее бесплатно.
Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает ABC News.
«Оксфордская вакцина является одной из самых современных и перспективных в мире, и согласно соглашению мы обеспечили ее ранний доступ для каждого австралийца», — заявил он.
По словам премьер-министра, согласно подписанному соглашению, в случае успешного прохождения третьего этапа тестирования австралийские власти получат именно формулу вакцины для масштабного производства.
Сейчас эта вакцина находится на третьем, последнем этапе тестирования с участием тысячи добровольцев.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании уже забронировало 100 миллионов доз вакцины, разработанной в Оксфордском университете.
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