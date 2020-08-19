Первый город в Беларуси согласился с требованиями протестующих

Исполнительный комитет Гродно согласился выполнить ряд требований штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома.
В ответ на требования протестующих власти Гродно приняли следующие решения:
Гродно находится на западе Беларуси и является пятым по населению городом страны. В нем проживает более 356 тыс. человек.
Несколько дней назад работники крупнейшего промышленного предприятия города — «Гродно Азот» — начали забастовку. Они требовали освободить всех задержанных в ходе протестов и пересчитать результаты выборов президента Беларуси, сообщил Информационный портал города Гродно.
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