Первый город в Беларуси согласился с требованиями протестующих

Исполнительный комитет Гродно согласился выполнить ряд требований штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома.

В ответ на требования протестующих власти Гродно приняли следующие решения:

постановили создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти;

разрешили проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской в центре города;

на митингах организуют медицинское, техническое и информационное сопровождение. «Представителям демократической общественности, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире телеканала «Гродно Плюс», — говорится в ответе властей;

по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства, задержанных за участие в протестах освободили;

работники, участвующие в забастовке, не получат административных наказаний.

Гродно находится на западе Беларуси и является пятым по населению городом страны. В нем проживает более 356 тыс. человек.

Несколько дней назад работники крупнейшего промышленного предприятия города — «Гродно Азот» — начали забастовку. Они требовали освободить всех задержанных в ходе протестов и пересчитать результаты выборов президента Беларуси, сообщил Информационный портал города Гродно.