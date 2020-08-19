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Кабмин сменил руководителя Гостаможслужбы

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Кабмин сменил руководителя Гостаможслужбы

Кабинет Министров освободил Игоря Муратова от исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от «Слуги народа» Василий Мокан в Фейсбук.

«Кабмин принял проект распоряжения об освобождении Муратова Игоря Михайловича от исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины. Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на Павловского Андрея Витальевича (заместитель председателя Гостаможслужбы)», — написал Мокан.

Также, по его словам, правительство одобрило проект распоряжения о согласовании кандидатуры Анатолия Мазуренко на должность генерального директора государственного авиационного предприятия «Украина».

Кроме того, Кабмин принял распоряжение, которым согласовал временное возложение исполнения обязанностей директора государственного предприятия «Морской торговый порт» Южный "на заместителя директора по экономике и финансам указанного предприятия Сергея Ковшара.

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Как сообщалось, правительство 24 апреля назначило Муратова временным руководителем Государственной таможенной службы Украины.

таможня
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