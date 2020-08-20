Зеленского обвинили в использовании служебных поездок для агитации за «Слугу народа»

Комитет избирателей Украины (КИУ) заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский использует свои служебные поездки в регионы страны для агитации за политическую партию «Слуга народа», о чем свидетельствуют фото и видеоматериалы по результатам региональных поездок главы государства.
«Среди прочего Зеленский фактически проводил скрытую политическую агитацию во время поездок в Запорожье и Херсон. Так, 19 августа во время рабочей поездки Зеленского в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, были материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии „Слуга народа“», — сказано в заявлении КИУ, опубликованном на странице в Фейсбуке в четверг.
Отмечается, что Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом «Слуги Народа» и надписью «Зе! местные», а также в своих выступлениях все время использовал словосочетание «Украина — это ты», что является официальным избирательным лозунгом политической партии на местных выборах 2020 года.
«Кроме того, участие в рабочей поездке президента в Запорожье взял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который во время мероприятия официально представил кандидата от политической партии „Слуга народа“ на выборах мэра Запорожья», — сказано в тексте.
Так, по оценке КИУ, подобные действия президента и членов Кабинета министров Украины являются проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и являются злоупотреблением админресурсом.
«Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков. По данным Единого веб-портала использования публичных средств, в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тыс. грн. », - подчеркнули в КИУ.
Также отмечается, что всего с начала августа Государственное управление делами перечислило авиакомпании «Украина» более чем 1 млн грн за перелеты Зеленского.
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