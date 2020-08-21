Назар Холодницкий написал заявление на увольнение

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Оно уже было удовлетворено генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Как сообщалось, Холодницкий занял пост руководителя САП по результатам конкурса, который завершился 30 ноября 2015 года.