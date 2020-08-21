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За год из Китая через криптовалюты вывели $50 млрд

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За год из Китая через криптовалюты вывели $50 млрд

За последний год свыше $50 млрд было выведено из Китая через криптовалюту, выяснила компания Chainalysis. Ее специалисты нашли подтверждения, что граждане нарушают ограничения на вывод капиталов из страны. Жителям Китая разрешается покупать иностранную валюту на сумму до $50 000 в год.

«За прошедшие 12 месяцев на фоне потрясений китайской экономики вследствие торговых войн и девальвации юаня мы зафиксировали вывод капиталов на более чем $50 млрд с китайских на заграничные адреса. Не все эти деньги следует классифицировать как отток капитала. Но мы считаем $50 млрд абсолютным потолком для оттока капитала через криптовалюты из Восточной Азии в другие регионы», — говорится в отчете.

Эксперты отметили, что в таких операциях используется стейблкоин Tether. Он позволяет избежать риска волатильности при перемещении капиталов и излишнего внимания надзорных органов. Однако частично это может объясняться конвертацией добываемых китайскими майнерами монет в USDT и последующей продажей на иностранных биржах.

«Вероятно, упадок экономики вызвал отток капитала из Китая. Однако значительная часть перемещений Tether могла быть связана с действиями восточноазиатских криптовалютных трейдеров, которые выводили свои активы на зарубежные биржи, чтобы торговать там во время повышенной волатильности на крипторынке», — заключили аналитики Chainalysis.

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В Китае находится более 50% вычислительных мощностей в сети биткоина. Ранее наводнения в китайской провинции Сычуань привели к падению хешрейта ведущих майнинг-пулов на 10-20%.

Китай, криптовалюта
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