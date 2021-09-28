В Китае заблокировали два самых популярных сайта о криптовалюте

Два самых популярных сайта о криптовалюте — CoinGecko и CoinMarketCap стали недоступны для жителей материкового Китая, сообщает The Block. По информации издания, власти КНР внесли сайты в блок-лист. Когда точно произошла блокировка ресурсов — неизвестно, однако массовые жалобы от пользователей о невозможности получить к ним доступ начали появляться рано утром 28 сентября.

В китайском мессенджере WeChat администраторы групп, связанных с криптовалютой, начали менять их названия или оповещать пользователей о переходе в Telegram. Также в мессенджере активно публикуют инструкции об использовании VPN (виртуальных частных сетей) для обхода интернет-брандмауэра.

На прошлой неделе стало известно, что Народный банк Китая ввел полный запрет на проведение криптовалютных транзакций. Использование цифровых активов в стране теперь приравнивается к незаконной финансовой деятельности.

В июне все китайские поисковые сети, включая крупнейшие из них — Baidu и Sogou, заблокировали выдачу ссылок на три криптовалютных бирж: Binance, Huobi и OKEx. Доступ к торговым платформам был закрыт из китайских социальных сетей Weibo (аналог Twitter) и Zhihu (аналог Quora).