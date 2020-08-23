Дипломатический корпус, спортсмены и бизнес элита сыграли в гольф на турнире Diplomatic Golf for Good

Ежегодный международный турнир по гольфу «Diplomatic Golf for Good» состоялся 22 августа 2020 на территории гольф-клуба «Козин».

Как сообщили организаторы события, турнир проводился при поддержке Всеукраинской Федерации гольфа и Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova.

Главная цель мероприятия - укрепление и продвижение позитивного имиджа Украины в мире, популяризация и развитие детского гольфа и создания площадки для неформального общения между представителями различных государств, содействие дружбе и спортивному партнерству среди народов мира.

Среди игроков мероприятия были мировые спортсмены: Александр Усик, Владимир Кличко, Андрей Шевченко, дипломатический корпус, юные гольфисты украинской сборной по гольфу, представители международного и украинского бизнеса.

«Я первый раз играю в поле - до этого только тренировался. У меня была замечательная команда: Геннадий Буткевич, Владимир Кличко, Андрей Шевченко. Мне, кстати, очень сильно понравился турнир и организация. Гольф – это полезный вид спорта, но лучшее в нем это постоянный юмор и приятное свободное общение с интересными людьми», - расказал украинский боксер Александр Усик.

Среди гостей на мероприятии присутствовали Чрезвычайные и Полномочные Послы из семнадцати стран, представители власти и бизнеса, деятели культуры, победители профессиональных соревнований по гольфу, в частности чемпионка Украины по гольфу среди юниоров Ульяна Новожилова.