Трамп недоволен вниманием СМИ к его игре в гольф

Президент США Дональд Трамп пожаловался на излишнее внимание американских СМИ к его поездкам в гольф-клубы. Как заверил американский лидер, это увлечение никак не мешает выполнению им основных обязанностей.
«Я знаю многих в бизнесе и политике, кто бесконечно занимается физическими упражнениями, в некоторых случаях до состояния изнеможения. Это их главная страсть в жизни, но никто не жалуется. Мои „упражнения“ — это игра, небольшая партия в гольф, и я почти никогда не делаю это во время рабочей недели», — написал он в воскресенье в Twitter.
«Обама играл больше, и у него были намного более длинные партии, и никаких проблем не было. Когда же играю я, лживые CNN и прочие пристраиваются везде, где только можно, чтобы сделать фотографию, а потом кричат: «Президент Трамп играет в гольф», — пожаловался президент.
Трамп при этом утверждал, что во время игры помимо упражнений ему удается сделать «множество дел». «Ничего плохого в этом нет!» — убежден он.
Американские СМИ действительно проявляют повышенный интерес к поездкам Трампа в гольф-клубы. Так, телекомпания CNN в мае утверждала, что Трамп уже провел намного больше времени за игрой в гольф, чем его предшественник Барак Обама за аналогичный период. Специализированное издание Golf News Net подсчитало, что субботняя поездка Трампа в свой собственный гольф-клуб в штате Вирджиния стала 275-й по счету за время нахождения у власти — с 20 января 2017 года. В конце же прошлого года интернет-издание The Huffington Post утверждало, что увлечение президента США этой игрой уже обошлось американским налогоплательщикам в $115 млн.
Трамп почти всегда играет на территории собственных клубов. Всего он владеет 16 гольф-клубами — в США, Шотландии, Ирландии, ОАЭ и Индонезии. Чаще всего Трампа можно увидеть на гольфовых полях в Палм-Бич (поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида), Бедминстере (штат Нью-Джерси), пригороде Вашингтона — Потомак-Фолс (штат Вирджиния).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016