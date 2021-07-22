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Законопроект о большом государственном гербе рассмотрят не раньше сентября

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Законопроект о большом государственном гербе рассмотрят не раньше сентября

Верховная Рада сможет рассмотреть законопроект о большом государственном гербе Украины не раньше сентября текущего года, считает заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.

«Парламент может перейти к рассмотрению этого законопроекта в зале уже в сентябре. Вопрос о большом гербе — очень концептуальный, требующий обсуждения», — сказала Кондратюк в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.

При этом вице-спикер исключает возможность принятия этого законопроекта как на внеочедной сессии Верховной Рады 23 августа, которая будет посвящена саммиту «Крымская платформа», так и во время торжественного заседания по случаю 30-летия Независимости Украины, которое состоится 24 августа.

«Внеочередная сессия будет 23 августа, и она посвящена исключительно „Крымской платформе“, и этот законопроект вряд ли будет на нее вынесен. Мы ожидаем участия в ней большого депутатского корпуса с разных стран. „Крымская платформа“ должна быть единой, поэтому и внеочедная сессия будет посвящена соответствующим вопросам. 24 августа состоится торжественное заседание Рады (по случаю 30-летия Независимости Украины — ИФ), на котором также не предусмотрено рассмотрение законопроекта о большом государственном гербе», — объяснила Кондратюк.

Вместе с тем она обратила внимание и на то, что сегодня в Раде нет консенсуса по поводу этого законопроекта, проголосовать за который депутаты должны будут конституционным большинством — в 300 голосов. «Этот законопроект должен набрать 300 голосов в зале, то есть необходим консенсус. Насколько я вижу, его сейчас нет, потому что некоторые фракции убеждены, что основным государственным гербом должен оставаться малый герб», — сказала парламентарий.

По ее словам, этот вопрос рассматривали члены рабочей группы парламента при участии руководителей всех депутатских фракций и групп, и «речь шла о том, чтобы прописать в законопроекте так, чтобы большой герб имел только ограничительную визуализацию, скорее всего, где-то в президентском пуле, в Офисе президента, на президентском штандарте, а основным оставался малый герб».

«Но я так понимаю, что президентский законопроект пошел другим путём, поэтому далее будет только полемика и рассмотрение в зале», — добавила заместитель главы украинского парламента.

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Как сообщалось, в июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о большом государственном гербе Украины. Позднее Рада включила законопроект о большом государственном гербе Украины в повестку дня, а также сократила на половину (две недели) сроки рассмотрения законопроекта, что предполагает в том числе внесение альтернативных проектов. 14 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект о большом государственном гербе Украины.

Верховная Рада, герб
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