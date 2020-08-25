Кабмин предлагает продлить адаптивный карантин в Украине до 1 ноября

В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет министров предлагает продлить карантин до 1 ноября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает пресс-служба главы государства, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии превысило 108 тыс. человек. Наиболее пострадавшие сегодня области — Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.
Учитывая негативную динамику заболеваемости, Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер, в частности, введение запрета на работу ночных клубов, проведение концертов.
«Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях», — подчеркнул президент.
Согласно постановлению правительства, карантин в Украине должен был действовать до 31 августа.
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