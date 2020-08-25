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Китай собирается использовать на Олимпиаде-2022 национальную криптовалюту

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Китай собирается использовать на Олимпиаде-2022 национальную криптовалюту

Китай планирует использовать национальную цифровую валюту в Пекине во время зимних Олимпийских игр, намеченных на 2022 год, подтвердил глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая Сунь Гофэн, передает Reuters. С этой целью цифровой юань сейчас проходит стадию внутреннего тестирования.

Испытания проводятся в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и в новом районе государственного уровня Сюнъань, провинция Хэбэй. В то же время у китайских властей нет четкого графика выпуска и внедрения цифрового юаня, подчеркнул представитель центробанка КНР.

Впервые о том, что цифровой юань будет использован во время будущей зимней Олимпиады, сообщил управляющий ЦБ Китая И Ган в мае. Тогда же он рассказал, что национальная криптовалюта станет электронной формой наличных и сможет применяться в розничных платежах, а к участию в ее исследовании были допущены несколько госбанков и финансовых учреждений еще в конце 2017 года.

Ган тогда опроверг информацию о скором выпуске цифрового юаня, которая ранее появилась в СМИ. По словам управляющего китайского ЦБ, проводится оценка стабильности и практической ценности функций криптовалюты, а также удобства ее использования, возможности применения на различных площадках и контроля за рисками.

В Китае активно внедряется технология распределенного реестра. Согласно апрельскому отчету банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), более 70 компаний, предоставляющих финансовые услуги в КНР, включая крупнейшие технологические компании и каждый из четырех государственных банков, разрабатывают финансовые приложения на основе блокчейна. Они будут использоваться для учета цифровых счетов, проведения платежей и других целей.

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В апреле стало известно, что правительство Китая предложило 19 розничным компаниям из сфер общественного питания, ретейла и развлечений принять участие в тестировании цифрового юаня. В их число входят Starbucks, McDonald’s, Subway и интернет-магазин JD.

 

Китай, юань, цифровой юань
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