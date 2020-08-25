В Украине в июле замедлилось падение промпроизводства

Промышленное производство в Украине в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года снизилось на 4,2%, тогда как в июне падение составило 5,6%, мае — 12,2%, апреле — 16,2%, марте — 7,7%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в июле 2020 года было чуть большим — 4,4%, однако все равно заметно лучше показателей предыдущих месяцев: 7,1% в июне и 11,7% в мае.

Госстат указывает, что к июню этого года промышленное производство в июле выросло на 3,9%, однако с учетом сезонной корректировки — на 1,4%.

В перерабатывающей промышленности в июле-2020 к июлю-2019 падение чуть ускорилось — до 6,6% с 6,2% в июне, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров оно замедлилось до 0,7% с 4,9%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован рост на 0,7% против сокращения на 4% в июне.

В целом за семь месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 5,5%, в перерабатывающей промышленности — на 9,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 5,3%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.