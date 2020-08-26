Фонд гарантирования взял под контроль банк «Аркада»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц взял под контроль банк «Аркада», сообщила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.

«ФГВФЛ зашел в банк Аркада. Полностью взял под контроль. Уполномоченное лицо Фонда будет исполнять функции главы правления набсовета и аудиторские функции. Мы начинаем действовать в рамках закона, в частности, это инвентаризация, формирование ликвидной массы и формирование реестра кредиторов» — сказала она на пресс-конференции в среду.

«72% вкладчиков получат свои деньги в общем объеме. Это 4746 лиц, их вклады составляют менее, чем гарантированная государством сумма в 200 тыс. грн. В целом ФГВФЛ выплатит таким вкладчикам 290 млн грн. Другие вкладчики получат средства в порядке предусмотренном законодательством», — отметил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По словам Рекрут, все указанные вклады будут выплачены не позднее 20-го рабочего дня.

Как сообщалось, НБУ 25 августа отнес банк к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.