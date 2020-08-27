Фонд гарантирования выставил банк «Аркада» на продажу

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил о начале открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного банка «Аркада» с рынка и предлагает ряд способов выведения банка с рынка, среди них — продажа банка инвестору.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Фонд предлагает следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:
«Открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком Украины в перечень предварительно квалифицированных лиц, которые отвечают условиям открытого конкурса.
Банки, предварительно квалифицированные лица, которые планируют принять участие в выведении неплатежеспособного банка с рынка, с целью их допуска к участию в открытом конкурсе, должны подать в Фонд документы, определенные условиями открытого конкурса», — пояснили в ФГВФЛ.
Напомним, ранее Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банке «Аркада» и начал процедуру вывода банка с рынка.
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