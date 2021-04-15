Войти
Байден поговорил с Путиным про Украину и предложил личную встречу
дружба народов
Байден поговорил с Путиным про Украину и предложил личную встречу
Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад
позиция
Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

кадры
RSS

Бывший глава «Укрзализныци» хочет восстановиться через суд и обвиняет набсовет в коррупции

353
Бывший глава «Укрзализныци» хочет восстановиться через суд и обвиняет набсовет в коррупции

Экс-глава правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак заявил, что и далее будет оспаривать свое увольнение из компании в суде.

«Выписавшись из больницы и проанализировав обстоятельства своего молниеносного освобождения от должности председателя правления УЗ, я подал иск об отмене этого решения. Хочу еще раз подчеркнуть: считаю решение наблюдательного совета о моем увольнении необоснованным и безосновательным, принятым с грубым нарушением всех возможных процедур и закона. И буду отстаивать в суде не должность, а верховенство права, справедливость и свою деловую репутацию», — написал он на своем Telegram-канале в среду вечером.

По его словам, за шесть месяцев работы в УЗ он «успел не только улучшить экономические показатели компании, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе связанные с действующим наблюдательным советом».

Именно с этим он связывает свое увольнение.

Кроме того, Жмак считает, что в «Укрзализныци» пытаются вернуть коррупционных схемы.

«Ярким подтверждением того, что в мое отсутствие коррупционные схемы пытаются спешно вернуть, есть письмо, адресованное всем филиалам „Укрзализныци“, которым и.о. руководителя Офиса по безопасности сообщает, что больше не нужно согласовывать с Офисом тендерную документацию. „Ответственность за качественные характеристики предмета закупки, соответствие участников тендеров квалификационным критериям ... несет Заказчик“. Так не сам ли наблюдательный совет УЗ выступает заказчиком возврата к непрозрачным тендерам, что открывают дорогу разным „фирмочкам“ сомнительных бенефициаров», — написал Жмак.

Читайте также: Третий этап испытаний новой израильской вакцины может быть проведен на украинцах

Кабинет министров уволил главу правления компании Жмака по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» 17 марта 2021 года.

Кабмин также вновь назначил на должность и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже занимавшего этот пост.

УЗ, Владимир Жмак
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 15 апреля 2021
Среда, 14 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Освобождение политического эксперта Юрия Дудкина: есть три повода для сдержанного оптимизма

Политсила Медведчука продемонстрировала на примере Дудкина, что способна и умеет эффективно защищать своих сограждан. Порохоботы и «партия войны» в целом, депутаты от партии «Голос» и прочие иностранные агенты, которые радовались аресту Дудкина, в день его выхода из СИЗО испуганно замолчали.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Если завтра война, кто же наши друзья?

Сегодня не только в информационном, но и экспертном поле Украины среди прочих весьма активно продвигаются два тезиса: Первый - Вашингтон поддержит Украину в случае военного столкновения с Россией. Второй - Вашингтон дал добро на военную операцию на Донбассе. Они опасны уже по отдельности: первый - заведомо ложный, а второй является ошибочной экстраполяцией готовности Вашингтона извлекать из обострения украино-российского противостояния собственные политические дивиденды (например, блокирование «Северного Потока-2»). А вот вместе взятые они представляют собой смертельно опасную гремучую смесь.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Пятый выпуск «Паломницы»: можно ли научиться милосердию?

В русском языке слово «милостыня» и «подаяние», являются синонимами, и зачастую употребляются вместе «подаяние милостыни». На английский язык два эти слова переводятся одинаково - «alms-giving». Но в новом фильме Оксана Марченко использует именно слово «милостыня», а не «подаяние». И этот, на первый взгляд второстепенный семантический аспект играет колоссальную роль.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016