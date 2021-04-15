Бывший глава «Укрзализныци» хочет восстановиться через суд и обвиняет набсовет в коррупции

Экс-глава правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак заявил, что и далее будет оспаривать свое увольнение из компании в суде.

«Выписавшись из больницы и проанализировав обстоятельства своего молниеносного освобождения от должности председателя правления УЗ, я подал иск об отмене этого решения. Хочу еще раз подчеркнуть: считаю решение наблюдательного совета о моем увольнении необоснованным и безосновательным, принятым с грубым нарушением всех возможных процедур и закона. И буду отстаивать в суде не должность, а верховенство права, справедливость и свою деловую репутацию», — написал он на своем Telegram-канале в среду вечером.

По его словам, за шесть месяцев работы в УЗ он «успел не только улучшить экономические показатели компании, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе связанные с действующим наблюдательным советом».

Именно с этим он связывает свое увольнение.

Кроме того, Жмак считает, что в «Укрзализныци» пытаются вернуть коррупционных схемы.

«Ярким подтверждением того, что в мое отсутствие коррупционные схемы пытаются спешно вернуть, есть письмо, адресованное всем филиалам „Укрзализныци“, которым и.о. руководителя Офиса по безопасности сообщает, что больше не нужно согласовывать с Офисом тендерную документацию. „Ответственность за качественные характеристики предмета закупки, соответствие участников тендеров квалификационным критериям ... несет Заказчик“. Так не сам ли наблюдательный совет УЗ выступает заказчиком возврата к непрозрачным тендерам, что открывают дорогу разным „фирмочкам“ сомнительных бенефициаров», — написал Жмак.

Кабинет министров уволил главу правления компании Жмака по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» 17 марта 2021 года.

Кабмин также вновь назначил на должность и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже занимавшего этот пост.