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TikTok может быть продана американцам за $50 млрд

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TikTok может быть продана американцам за $50 млрд

Китайская фирма ByteDance проводит консультации о возможности полной или частичной продажи соцсети TikTok с компаниями Microsoft, Oracle, Twitter и Netflix. Сумма сделки может составить $20-50 млрд. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду на сайте газеты The New York Times.

По сведениям ее источников, основным претендентом на приобретение TikTok или ее части по-прежнему является Microsoft. Ее потенциальным конкурентом в публикации называют Oracle. Предложения, касающиеся продажи TikTok, поступали также представителям Netflix и Twitter, отмечается в материале. Однако пока нет ясности, «действительно ли эти компании заинтересованы в приобретении».

По сведениям издания, сумма сделки пока не установлена. Она может составить «от $20 млрд до $50 млрд в зависимости от того, какие части TikTok будут проданы», отметили источники. В числе рассматриваемых вариантов продажа TikTok полностью, только ее подразделения в Северной Америке или других частей. Окончательных договоренностей пока нет.

В материале отмечается, что президент США Дональд Трамп следит за данными консультациями. Он, в частности, обсуждал сделку с руководством Microsoft. Данная компания, по сведениям издания, первоначально собиралась приобрести лишь небольшую долю в TikTok. Ее планы изменились в свете заявлений властей США.

Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должна заключить сделку по приобретению TikTok у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США.

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Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требует отменить решение о запрете на работу TikTok в стране.

США, TikTok
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