Пенс дал официальное согласие баллотироваться в вице-президенты США

Майкл Пенс дал в среду официальное согласие на участие в предстоящих в США в ноябре выборах в качестве кандидата на пост вице-президента от правящей Республиканской партии.
«С признательностью за доверие, оказанное мне президентом Трампом, при поддержке со стороны нашей Республиканской партии и по милости Всевышнего я смиренно принимаю ваше решение выдвинуть меня, чтобы баллотироваться в вице-президенты США и служить на этом посту», — заявил Пенс. Он выступил поздно вечером в Форте-Макгенри в Балтиморе (штат Мэриленд) близ столицы США в рамках съезда республиканцев.
Пенс заявил, что его страна проходит через время испытаний, и сравнил нынешнюю ситуацию с обороной Форта-Макгенри, гарнизон которого во время англо-американской войны 1812-1815 годов успешно защитил гавань Балтимора от атак британского флота.
Республиканская партия 24 августа выдвинула Трампа и Пенса в качестве своих кандидатов в президенты и вице-президенты на ноябрьских выборах. Трамп даст в четверг формальное согласие представлять однопартийцев на нынешних выборах. На этом съезд республиканцев завершится.
Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на выборах станет демократ Джозеф Байден. Его напарником в предвыборной гонке является Камала Харрис, утвержденная демократами в качестве кандидата в вице-президенты.
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