Зеленский прибыл в Черкасскую область

Президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области, где примет участие в презентации стратегии региона, представит нового председателя ОГА и осмотрит объекты «Большого строительства».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области. Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона на период 2021-2027 годов», — рассказали в Офисе президента.

Согласно программе поездки, президент представит общественности нового председателя областной государственной администрации и встретится с представителями местного бизнеса.

Кроме того, Зеленский проверит ход реконструкции инфраструктурных объектов, восстанавливаемых в области в рамках национальной программы «Большое строительство».