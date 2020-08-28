Зеленский прибыл в Черкасскую область

Президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области, где примет участие в презентации стратегии региона, представит нового председателя ОГА и осмотрит объекты «Большого строительства».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области. Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона на период 2021-2027 годов», — рассказали в Офисе президента.
Согласно программе поездки, президент представит общественности нового председателя областной государственной администрации и встретится с представителями местного бизнеса.
Кроме того, Зеленский проверит ход реконструкции инфраструктурных объектов, восстанавливаемых в области в рамках национальной программы «Большое строительство».
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