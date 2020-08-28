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Украина установила новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом

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Украина установила новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом

В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 2438 заболевших за сутки Covid-19, при этом 48 ранее заболевших умерли, а 866 человек выздоровели, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Днем ранее, 27 августа, было 1974 заболевших за сутки Covid-19, 26 августа - 1670 больных, 25 августа - 1 658 заболеваний, 24 августа - 1 799 новых больных, 23 августа - 1 987 новых инфицированных, 22 августа был абсолютный антирекорд - 2 328 инфицированных за сутки, 21 августа - 2 106 заболевших, 20 августа– 2134 человека.

Количество инфицированных составило на утро пятницы 114 497 человек, выздоровевших – 55 083, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 451 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 56 963 человек, что на 1524 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (251), в Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215), Одесской области (214), Ивано-Франковской (176) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 812 подозрений на заболевание Covid-19.

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