Зеленский прибыл в Черкасскую область

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыли с рабочей поездкой в Черкасскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президентская чета посетит шевченковские места.

«Глава государства также осмотрит ряд инфраструктурных объектов и ознакомится с состоянием реализации программы „Большое строительство“ в регионе, ее перспективами на 2022г», — сказано в сообщении.

В частности, Зеленский заслушает доклад о ходе капитального ремонта автомобильных дорог в Черкасской области.

Кроме того, президент посетит Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.