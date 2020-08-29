Путин «признал» президентские выборы в Беларуси

Президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что президентские выборы, которые проходили в Беларуси в начале августа, можно считать состоявшимися.

«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — сказал глава российского государства в интервью, анонс которого был показан в ночь на субботу, 29 августа.

Президентские выборы в Беларуси проходили с 4 по 9 августа. По данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти на протяжении 26 лет. Он набрал 80,1% голосов избирателей, за его основную соперницу — Светлану Тихановскую — голоса отдали 10,1%.

Еще до оглашения официальных результатов выборов Путин поздравил Лукашенко с победой.

Результаты выборов в Белоруссии отказываются признавать западные государства, в том числе США, Канада, Великобритания и страны Европейского союза, включая географических соседей Беларуси — Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.