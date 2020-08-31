Тихановская собирается обратиться к Совбезу ООН

Светлана Тихановская, которую представители белорусской оппозиции считают победителем прошедших 9 августа выборов президента страны, намерена обратиться к Совету безопасности ООН 4 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на штаб Тихановской.

По данным агентства, Тихановская обратится к Совбезу ООН по видеосвязи и сделает это по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.

20 августа сама Тихановская заявляла, что попросила главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу поднять вопрос об угрозах в адрес членов Координационного совета оппозиции перед Совбезом ООН.

«Международное общество обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования», — объясняла свою просьбу Тихановская.