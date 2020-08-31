В Мариинском дворце начнут проводить экскурсии

Церемониальная резиденция президента Украины, которая размещается в Мариинском дворце, станет доступной для экскурсий с 4 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00.

Для этого необходимо предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте, а непосредственно перед началом экскурсии — купить билет. Экскурсия продлится 45 минут.

По данным ОП, стоимость билета составит 150 грн, для льготных категорий граждан — 75 грн. Бесплатными экскурсии будут для детей до 7 лет.

Планируется, что каждый четверг доступ во дворец будут иметь только организованные группы школьников, для которых будет предусматриваться особая программа экскурсии с учетом их возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают.

«Этот дворец имеет долгую и сложную историю. Но это также часть украинской истории. И я считаю, правильно открыть двери дворца для всех людей, всех украинцев, чтобы каждый смог коснуться страниц этой истории: иногда драматических, а иногда — выдающихся», — отметил Президент Владимир Зеленский.

В ОП рассказали, что во время экскурсии по дворцу можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальным залом, залом для переговоров.

Дворец является выдающейся достопримечательностью дворцовой архитектуры стиля барокко и внесен в реестр памятников национального культурного достояния.

Исторически дворец и парк возле него, как правило, назывались Царским (Императорским) дворцом и Царским садом, ведь сооружение киевского дворца в середине XVIII века приходится на правление императрицы Елизаветы Петровны.

Решение о строительстве дворца в Киеве было принято в 1744 году. Проект разработан под руководством знаменитого итальянского архитектора Бартоломео Растрелли. Считается, что образцом для киевского дворца стал дворец Алексея Разумовского в Перово под Москвой. В 1812 и 1819 годах произошли пожары, уничтожившие часть здания. Русский архитектор Карл Маевский, проводя реставрационные работы, придал дворцу новые стилистические черты.

В 1917 году большую часть дворца занял Исполнительный комитет новой демократической городской власти Киевского объединенного комитета общественных организаций. Сооружение фактически стало центром городского самоуправления на начальной фазе революции. В конце января 1918 года дворец заняли большевики. Здесь разместилось военное командование, штаб и печально известная ЧК. Дворец превратился в тюрьму, а прилегающий парк стал местом расстрелов и захоронений. В 1941-1943 годах большая часть сооружения пустовала, а с 1946 по 1949 год проходили ремонтно-реставрационные работы под руководством архитектора Павла Алешина.

После восстановления государственной независимости Украины в 1991 году дворец стал официальной резиденцией главы государства. Здесь проводятся саммиты, официальные приемы на высшем уровне, церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, наград, встречи иностранных делегаций на высшем уровне и т.д. Также во дворце произошло важное историческое событие — в 1992 году последний президент УНР в изгнании Николай Плавьюк передал клейноды эмиграционного правительства УНР новоизбранному президенту независимой Украины Леониду Кравчуку.

С 2003 по 2017 годы дворец был на реставрации.