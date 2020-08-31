В Минздраве нашли «идеальный баланс» между карантинными ограничениями и жизнью страны

Украина нашла «идеальный баланс» между карантинными ограничениями, которые вводятся в разных регионах в зависимости от эпидситуации, и жизнью страны, считает министр здравоохранения Максим Степанов.
«Мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями , которые вводятся в зависимости от эпидситуации и жизнью страны, но при этом мы живом в новой реальности. В этой реальности мы должны выполнять определенные правила. Это наша базовая потребность, чтобы быть здоровыми», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24» в понедельник.
Степанов отметил, степень карантинных ограничений зависит «от уровня эпидопасности, от количества вновь выявленных больных на 100 тыс. населения».
«Потому, что 100 заболевших в Киеве и 100 заболевших в небольшом районном центре — это совсем разные цифры», — сказал он.
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