В Минздраве нашли «идеальный баланс» между карантинными ограничениями и жизнью страны

Украина нашла «идеальный баланс» между карантинными ограничениями, которые вводятся в разных регионах в зависимости от эпидситуации, и жизнью страны, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями , которые вводятся в зависимости от эпидситуации и жизнью страны, но при этом мы живом в новой реальности. В этой реальности мы должны выполнять определенные правила. Это наша базовая потребность, чтобы быть здоровыми», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24» в понедельник.

Степанов отметил, степень карантинных ограничений зависит «от уровня эпидопасности, от количества вновь выявленных больных на 100 тыс. населения».

«Потому, что 100 заболевших в Киеве и 100 заболевших в небольшом районном центре — это совсем разные цифры», — сказал он.