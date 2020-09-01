Минфин разместил гособлигаций на 2,8 миллиарда

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 сентября 2020 г. привлекло в государственный бюджет 2,8 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщает Министерство финансов в Фейсбуке.
На аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг в национальной валюте со сроком обращения 6 месяцев и 1 год.
От размещения номинированных 1-летних ОВГЗ было привлечено 2,829 млрд гривен. Средневзвешенная доходность по этим ОВГЗ составила 9,29%. Вместе с тем, Минфин отклонил заявку на покупку 6-месячных ОВГЗ.
Напомним, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 августа 2020 г. привлекло в государственный бюджет 894 ,4 млн грн в эквиваленте.
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