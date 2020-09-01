Криклий пообещал единый билет для поездов и метро

Единый электронный билет SmartTicket для проезда в транспорте уже в сентябре 2020 года можно будет приобрести для проезда на поездах дальнего следования и метро в Киеве.
Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Telegram.
Министр отметил, что продажа единого электронного билета SmartTicket будет осуществляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.
По словам министра, кроме Киева внедрением SmartTicket также заинтересовались в Мариуполе, Харькове и во Львовской облгосадминистрации.
Криклий заметил, что сейчас ведутся работы по подключению к системе перевозчиков: украинской авиакомпании SkyUp и автобусного перевозчика Gunsel.
«В дальнейшем пассажир сможет приобрести единый билет сразу на 4 вида транспорта или, например, метро и поезд, или на поезд и самолет», — объяснил министр.
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