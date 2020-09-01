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Украина и Турция решили перезагрузить переговоры по ЗСТ

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Украина и Турция решили перезагрузить переговоры по ЗСТ

Украина и Турция намерены перезагрузить переговоры о зоне свободной торговли (ЗСТ), сообщил министр экономики Игорь Петрашко по итогам разговора с министром Турецкой Республики Русхар Пекджан во вторник.

«Сегодня наша цель — перезагрузить длительные переговоры и найти взаимовыгодное решение для заключения ЗСТ», — цитирует Петрашко пресс-служба Минэкономики в релизе.

В ходе переговоров министры договорились, что в ближайшее время торгпред Украины и замминистра экономики Тарас Качка посетит Анкару для комплексных консультаций с преговорщиком с турецкой стороны.

Министры также договорились провести личные официальные переговоры для комплексного решения проблем двусторонней торговли в рамках будущей ЗСТ

«Убежден, что это подтолкнет реализацию нашей амбициозной цели — увеличение торгового оборота до $10 млрд», — добавил Петрашко.

Министры также обсудили повышение Турцией таможенных сборов, указало министерство. «Стороны согласились, что одним из вариантов урегулирования ситуации является совместная наработка оптимального тарифного предложения и заключения ЗСТ», — говорится в сообщении.

Как указало Минэкономики, 28 августа Турция уже направила обновленное тарифное предложение по доступу на свой рынок для украинских товаров. При этом украинские производители сталкиваются с множеством ограничительных мер, которые страна ввела с начала года.

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Ранее Европейская бизнес-ассоциация обратилась к власти с просьбой предпринять незамедлительные меры, чтобы не допустить повышения Турцией таможенных сборов на украинскую кондитерскую продукцию. 20 августа вступил в силу указ президента Турции, которым вводится дополнительный таможенный сбор для 115 товаров, в том числе для кондитерской продукции. Согласно ему, с кондитерской продукции, импортируемой в Турцию, будет взиматься дополнительная пошлина в размере от 15% до 20%, за исключением продукции из ЕС и стран, с которыми у Турции подписаны Соглашения о свободной торговле, пояснили в ассоциации.

Турция, ЗСТ
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