В госбюджет хотят заложить средства на покупку поездов

Министерство финансов впервые в истории прорабатывает возможность бюджетного финансирования приобретения новых пассажирских вагонов и развития пассажирской железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава, передает пресс-служба Минфина.

«Планируем предусмотреть бюджетное финансирование на закупку пассажирских вагонов и разработку проектов новых скоростных коридоров. Один из них — вовлечение Черкасс в систему скоростного движения. Ведь этот трехсоттысячный город лишен удобного железнодорожного транспорта», — сообщил Кава.

По мнению заместителя министра, развитие транспортной инфраструктуры, прежде всего, зависит от объема государственных инвестиций в национальную транспортную систему, а также — в ее интеграцию в международные транспортные коридоры.