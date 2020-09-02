Зеленский прорекламировал юмориста Филимонова, которого выдвинул в мэры Одессы

Президент Владимир Зеленский записал совместное видео-поздравление ко дню рождения Одессы с юмористом Олегом Филимоновым, которого «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры этого города.
«Одесса без Филимонова не Одесса... Мы хотим изменить Украины, мы хотим менять Одессу, но ни в коем случае не менять людей, внутреннюю красоту. Колорит не потерять Одессы, а наоборот восстановить все то прекрасное, ради чего мы всегда приезжали в Одессу...», — заявил президент.
Зеленский поздравил Одессу с днем рождения, а Филимонова назвал «хорошим продуктом этого города».
Сам Филимонов отметил, что очень любит Одессу и одесситы отвечают ему взаимностью: «Всем, что у меня есть, я обязан этому городу».
Напомним, 31 августа партия «Слуга народа» провела съезд, на котором выдвинула на выборы городского главы Одессы кандидатуру юмориста Олега Филимонова, который вел телепередачи «Джентльмен-шоу», «Камера смеха» и «Филимонов и компания».
По словам Филимонова, баллотироваться на должность городского главы Одессы ему предложил лично президент Владимир Зеленский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016