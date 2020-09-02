Зеленский прорекламировал юмориста Филимонова, которого выдвинул в мэры Одессы

Президент Владимир Зеленский записал совместное видео-поздравление ко дню рождения Одессы с юмористом Олегом Филимоновым, которого «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры этого города.

«Одесса без Филимонова не Одесса... Мы хотим изменить Украины, мы хотим менять Одессу, но ни в коем случае не менять людей, внутреннюю красоту. Колорит не потерять Одессы, а наоборот восстановить все то прекрасное, ради чего мы всегда приезжали в Одессу...», — заявил президент.

Зеленский поздравил Одессу с днем рождения, а Филимонова назвал «хорошим продуктом этого города».

Сам Филимонов отметил, что очень любит Одессу и одесситы отвечают ему взаимностью: «Всем, что у меня есть, я обязан этому городу».

Напомним, 31 августа партия «Слуга народа» провела съезд, на котором выдвинула на выборы городского главы Одессы кандидатуру юмориста Олега Филимонова, который вел телепередачи «Джентльмен-шоу», «Камера смеха» и «Филимонов и компания».

По словам Филимонова, баллотироваться на должность городского главы Одессы ему предложил лично президент Владимир Зеленский.