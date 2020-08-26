В «Батькивщине» опровергли информацию о подключении Тимошенко к аппарату ИВЛ

Вслед за информацией о том, что лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая заболела коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поступило и опровержение этих данных. О том, что Тимошенко не подключали к аппарату ИВЛ, заявил депутат от «Батькивщины» Вадим Ивченко.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«То, что она подключена к аппарату, это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие прочие приспособления, которые нужно применять в соответствии с протоколом», — сказал депутат.