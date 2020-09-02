На Харьковщине горит 400 гектаров хвойного леса

Площадь пожара в хвойном лесу в Двуречанском лесничестве на окраине с.Горобьевка Харьковской области увеличилась с 80 до 400 га, из-за порывов ветра огонь начал перекидываться на жилые дома в селе и может распространиться на соседнее село Гряниковку.
«Общая площадь пожара составляет около 400 га, из них 100 га верхового леса. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом. Существует угроза распространения пламени на другой населенный пункт — с. Гряниковка», — сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
По информации ведомства, организована эвакуация жителей Гряниковки.
В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 80 человек личного состава ГУ ГСЧС в области. Также задействован пожарный поезд, пожарный самолет АН-32П и 5 единиц техники лесхоза.
Как сообщалось, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в среду, 2 сентября, в 12:55.
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