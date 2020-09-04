Футболист Месси объявил о продолжении карьеры в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что остается в «Барселоне».

«Я был недоволен, хотел уйти. Мне не позволили это сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не заниматься судебными разбирательствами. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа», — сказал Месси в интервью изданию Goal.

Ранее Marca сообщила, что Месси планирует отыграть еще один сезон в каталонском клубе.

По информации издания, основная причина этого — непреклонная позиция руководства «Барселоны», которое не хочет продавать футболиста. На встрече с отцом и агентом Месси президент клуба Хосеп Бартомеу дал понять, что не отпустит игрока. Единственная возможная опция для футболиста — обратиться в суд для расторжения контракта, однако Месси не устраивает такой вариант.

В материале Marca подчеркивается, что аргентинец не хочет покидать «Барселону» с конфликтом, как это сделал его бывший одноклубник Неймар.

Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец не намерен играть дальше в «Барселоне». Затем футболист не явился на обязательный командный медосмотр. На данный момент Месси не посетил ни одной тренировки «сине-гранатовых» под руководством нового тренера Рональда Кумана.

Лионель Месси находится в системе «Барселоны» с 13 лет. В составе команды он выиграл 34 титула и шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».