В декабре выйдет новая версия «Крестного отца 3»

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола получил согласие киностудии Paramount Pictures на внесение изменений в заключительную часть трилогии «Крестный отец». Новая версия «Крестного отца 3» (1990) выйдет в прокат в декабре текущего года и увенчает 30-летие со дня выхода картины на широкий экран.

Название ленты изменится на «Кода „Крестного отца“ Марио Пьюзо: Смерть Майкла Корлеоне», сообщил Коппола.

«Марио и я предпочитали именно этот заголовок для того, что в итоге стало „Крестным отцом 3“. Для версии финальной части я придумал новое начало и новое завершение, переставив некоторые сцены, кадры и музыкальные фрагменты. Вкупе с этими изменениями и вставками, восстановленными кадрами и звуком, фильм станет более подобающим завершением „Крестного отца“ и „Крестного отца 2“. Я благодарен Джиму Джианопулосу и Paramount за то, что они разрешили мне творчески переосмыслить свою работу», — рассказал режиссер.

Он с сотрудниками своей компании American Zoetrope кропотливо реставрировал картину по негативам пленки. «Коппола во время монтажа контролировал каждый аспект реставрации с тем, чтобы фильм не только смотрелся и звучал идеально, но и соответствовал его личным требованиям и режиссерскому видению», — отметила старший вице-президент архивного фонда Paramount Андреа Калас.

Коппола, отметив 80 лет в прошлом году, не скрывал желания частично переснять ряд своих картин. Заключительная часть кинотрилогии по рецензиям и популярности заметно уступала первым двум лентам, включенным в золотой фонд американского кинематографа. Первый фильм номинировался на премию «Оскар» в восьми категориях, победив в трех из них. Вторая часть стала шестикратным обладателем награды Американской академии киноискусств. «Крестный отец 3» претендовал на «Оскара» в семи категориях, не завоевав ни одного трофея.