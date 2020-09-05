Польша хочет упростить проживание в стране для потомков жителей Речи Посполитой

Польское правительство планирует упростить правила получения возможности законного проживания для потомков первой и второй Речи Посполитой.
Об этом сообщил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Business insider.
«Правительство начинает работу над решениями, которые позволят упростить процедуры и возможности, связанные с поселением в Польше всех потомков жителей Первой и Второй Речи Посполитой, которые заявляют о связи с Польшей» — сообщил Дворчик.
Первая речь Посполитая существовала на части территорий современных Польши, Литвы, Беларуси, Украины, России и Латвии в 1569-1795 годах. Вторая речь Посполитая существовала в 1918-1939 годах на части территорий современных Польши, Литвы, Беларуси и Украины.
Трудно представить, однако, документирование генеалогического дерева, доказывающее происхождение от жителя Первой Речи Посполитой. Однако, с другой стороны, такая широкая категория потенциальных мигрантов может стать способом спасения польского рынка труда.
Согласно правительственным прогнозам, если не будет предпринято никаких действий, к 2030 году Польше будет недоставать около 4 миллионов сотрудников.
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