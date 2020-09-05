Кабмин обещает украинцам кредиты под 7%

В Кабинете министров работают над тем, чтобы в Украине можно было взять кредит в гривне под 7% годовых.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.
Премьер отметил, что за время работы нынешнего правительства учетная ставка Нацбанка снизилась с 11% до 6%. Сейчас в Украине можно взять ипотеку под 10%.
«Наша цель — это кредитование в гривне в среднем под 7%», — подчеркнул он.
Шмыгаль напомнил, что на этой неделе Верховная Рада приняла закон о государственных гарантиях. Первые 5 млрд грн выделены. Это будут государственные гарантии под кредиты малого и среднего бизнеса и под государственные предприятия, которые могут обеспечить развитие экспорта. Премьер-министр добавил, что цена и доступность кредитных ресурсов для бизнеса — это два параметра, над которыми правительство работает совместно с НБУ и банковской системой.
«Убежден, что уже к концу года мы представим результат этой работы, и бизнес увидит реальные изменения в кредитных ставках и в доступности финансовых ресурсов в банковской системе Украины», — заметил Шмыгаль.
Премьер-министр объяснил, что основными направлениями финансовой стратегии правительства являются: привлечение внутренних ресурсов, развитие собственного рынка и продолжение сотрудничества с международными партнерами.
«Сейчас мы формируем реалистический бюджет на следующий год. Рост ВВП планируем в следующем году 4,7%. Плановый показатель дефицита пока ставим в районе 6%. Но привлечение внешних средств хотим из года в год уменьшать и развивать внутренний финансовый рынок — подчеркнул Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что несмотря на проблемы, связанные с пандемией и мировым экономическим кризисом, сейчас для Украины и украинского бизнеса открыт ряд возможностей.
«Это — от производства вакцины нашими фармкомпаниями до начала глубокой переработки сельхозпродукции и производства продукции питания. Прорыв в IТ-технологиях — это тоже наш потенциал, потому что мы имеем очень хороший базис в области науки и образования. Мы сегодня должны воспитывать молодых людей, которые могут работать в сфере IТ и развития новых технологий — за этим также будущее», — отметил премьер-министр.
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