Сепаратисты нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

Командование Объединенных сил сообщает, что 6 сентября, на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, российские наемники нарушили договоренности и осуществили прицельный обстрел украинских позиций.

«Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции», — говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра ООС в воскресенье днем.

Раненному военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

«Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля. Сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет цель достичь мира», — говорится в информации.

В пресс-центре ООС добавили, что Объединенные силы дают еще одну возможность так называемым «ДНР» и «ЛНР» выполнить требования, которые были определены ТКГ 22 июля — придерживаться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

«В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств», — подчеркнули в Командовании ООС.