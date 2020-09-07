В Украине за сутки выявили 2174 случая коронавируса

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 ранее заболевший умер, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.
Днем ранее, 6 сентября, было 2 107 новых инфицированных COVID-19, 5 сентября, был зафиксирован рекорд заболеваемости - 2 836 новых инфицированных за сутки; 4 сентября было 2 495 новых случаев; 3 сентября сообщалось о 2430 заболевших, 2 сентября было 2 495 новых инфицированных.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро понедельника 138 068 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 2 877 человек, выздоровели - 62 606 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (244), Львовской (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163) и Ивано-Франковской (161) областях.
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 123 подозрения на заболевание COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016