Золотовалютные резервы Беларуси за год снизились на 20%

Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси по итогам 2020 года снизились на 20,5% и на 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили $7 468,5 млн. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального банка.

«В целом по итогам 2020 года международные резервные активы сократились на $1,9 млрд (на 20,5%). На 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили $7 468,5 млн (в эквиваленте)», — сказано в сообщении. В Нацбанке уточнили, что за декабрь ЗВР выросли на $92,1 млн (на 1,2%) после снижения в ноябре на $109,2 млн (на 1,5%). «Снижение уровня золотовалютных резервов по итогам 2020 года в основном обусловлено плановым погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $3,9 млрд, в том числе в декабре — $227 млн, а также продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», — сообщает пресс-служба.

При этом отмечается, что поддержанию уровня ЗВР в 2020 году способствовали поступление средств от размещения Минфином на внешнем и внутреннем рынках облигаций, номинированных в иностранной валюте, привлечение внешних государственных займов, иные поступления иностранной валюты в бюджет, а также рост стоимости монетарного золота.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд. В то же время объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен был составить не менее $7,3 млрд.