Суд арестовал президента банка «Аркада» с залогом 21 миллион

Суд арестовал президента АО АКБ «Аркада» на 60 дней с альтернативой внесения залога в сумме 21 млн грн.

Как сообщается на сайте прокуратуры Киева, президент «Аркады» подозревается в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191КК Украины).

Ранее сообщалось, что правоохранители в начале сентября сообщили президенту банка «Аркада» о подозрении.

«Проведенным досудебным расследованием установлено, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления АО АКБ «АРКАДА», вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управляющим которых является АО АКБ «Аркада», — сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

В горпрокуратуре пояснили, что путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с «Аркадой» и подконтрольны непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн грн.

Как сообщалось, на основании решения правления Национального банка Украины от 25 августа «Об отнесении АО АКБ „Аркада“ к категории неплатежеспособных», в банке введена временная администрация.